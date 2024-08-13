Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ın PSG'den transfer ettiği genç İtalyan orta saha Cher Ndour, İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi.
İtalya'nın Milano kentinden uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ndour, konaklayacağı otele geçti. Siyah-beyazlıların, Cher Ndour ile transfere ilişkin son detayları görüşeceği öğrenildi.
İtalyan oyuncuyla anlaşılması durumunda Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinin ardından Ndour ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı