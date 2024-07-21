Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva golle tanıştı! İşte o muhteşem vuruş

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva golle tanıştı! İşte o muhteşem vuruş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Rafa Silva, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş hazırlık maçında Grazer AK takımını 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rafa Silva takımının 4.golünü kaydetti.

Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan Beşiktaş, Avusturya'nın Grazer AK takımı ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar henüz 3. dakikada geriye düştüğü karşılaşmayı 5-1 kazandı. 

RAFA SİLVA GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş'ın gollerini Mustafa Hekimoğlu (2), Rashica (2) ve Rafa Silva kaydetti.

Rafa Silva, sol taraftan Masuaku'nun pasıyla topla buluştu. Portekizli oyuncu güzel kontrolünün ardından ayağının dışıyla topu direğin dibine gönderdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Aliyev, Ermenistan ile yapılacak Barış anlaşmasında gelinen noktayı açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivasspor ve İstanbulspor kozlarını Erzurum'da paylaştı! Sahadan galip çıkmadı - SporSivasspor ve İstanbulspor kozlarını Erzurum'da paylaştı! Sahadan galip çıkmadıCarlo Ancelotti'nin başı kadrosuyla belada! 'Oynatacak bir yer bulacağız' diyerek açıkladı - SporCarlo Ancelotti'nin başı kadrosuyla belada! 'Oynatacak bir yer bulacağız' diyerek açıkladıGöztepe Süper Lig'e hazırız mesajı verdi! İngilizleri 3 golle geçti - SporGöztepe Süper Lig'e hazırız mesajı verdi! İngilizleri 3 golle geçtivan Bronckhorst kamptan mutlu ayrıldı! 2 gol atan genç oyuncuya övgüler yağdırdı - Sporvan Bronckhorst kamptan mutlu ayrıldı! 2 gol atan genç oyuncuya övgüler yağdırdıBeşiktaş'ın transfer gündemindeki Di Maria'nın yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi - SporBeşiktaş'ın transfer gündemindeki Di Maria'nın yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldiBeşiktaş hazırlık maçında farka koştu! Genç yıldız adayından 2 gol - SporBeşiktaş'tan 5 gollü galibiyet
Sonraki Haber Yükleniyor...