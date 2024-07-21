Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva golle tanıştı! İşte o muhteşem vuruş
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş hazırlık maçında Grazer AK takımını 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rafa Silva takımının 4.golünü kaydetti.
Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan Beşiktaş, Avusturya'nın Grazer AK takımı ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar henüz 3. dakikada geriye düştüğü karşılaşmayı 5-1 kazandı.
RAFA SİLVA GOLLE TANIŞTI
Beşiktaş'ın gollerini Mustafa Hekimoğlu (2), Rashica (2) ve Rafa Silva kaydetti.
Rafa Silva, sol taraftan Masuaku'nun pasıyla topla buluştu. Portekizli oyuncu güzel kontrolünün ardından ayağının dışıyla topu direğin dibine gönderdi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi