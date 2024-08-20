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Beşiktaş'ın yıldızı ayrılık kararı aldı! Giovanni van Bronckhorst satış listesine koymuştu...

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Beşiktaş&#039;ın yıldızı ayrılık kararı aldı! Giovanni van Bronckhorst satış listesine koymuştu...

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanacak. Siyah-beyazlı ekibin Hollandalı teknik adamı Giovanni van Bronckhorst'un takımda düşünmediği ve Antalyaspor karşılaşmasının kadrosuna almadığı deneyimli futbolcu, Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, Samsunspor'un ardından Antalyaspor'u da yendi ve 2'de 2 yaptı. Süper Kupa zaferi sonrası lige de iyi başlayan siyah-beyazlılar kadro mühendisliğini sürdürüyor.

Beşiktaş'ın yıldızı ayrılık kararı aldı! Giovanni van Bronckhorst satış listesine koymuştu... - 1. Resim

Yapılacak takviyeler kadar gönderilecek futbolcular için de yoğun mesai sürüyor. Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer almayan Jackson Muleka için Beşiktaş defteri kapanıyor.

Beşiktaş'ın yıldızı ayrılık kararı aldı! Giovanni van Bronckhorst satış listesine koymuştu... - 2. Resim

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Milliyet'in haberine göre, bir süredir Suudi Arabistan takımlarından Al-Kholood ile görüşmelerini sürdüren Jackson Muleka, Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın yıldızı ayrılık kararı aldı! Giovanni van Bronckhorst satış listesine koymuştu... - 3. Resim

Suudi Arabistan ekibi deneyimli golcü için siyah-beyazlılara 3 milyon 350 bin euro'luk teklif yapmıştı. 

Beşiktaş'ın yıldızı ayrılık kararı aldı! Giovanni van Bronckhorst satış listesine koymuştu... - 4. Resim

Muleka'nın maddi şartlarda anlaşması durumunda Al-Kholood ile kontrat imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yıldızı ayrılık kararı aldı! Giovanni van Bronckhorst satış listesine koymuştu... - 5. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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