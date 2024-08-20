Beşiktaş'ın yıldızı ayrılık kararı aldı! Giovanni van Bronckhorst satış listesine koymuştu...

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanacak. Siyah-beyazlı ekibin Hollandalı teknik adamı Giovanni van Bronckhorst'un takımda düşünmediği ve Antalyaspor karşılaşmasının kadrosuna almadığı deneyimli futbolcu, Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, Samsunspor'un ardından Antalyaspor'u da yendi ve 2'de 2 yaptı. Süper Kupa zaferi sonrası lige de iyi başlayan siyah-beyazlılar kadro mühendisliğini sürdürüyor.

Yapılacak takviyeler kadar gönderilecek futbolcular için de yoğun mesai sürüyor. Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer almayan Jackson Muleka için Beşiktaş defteri kapanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Milliyet'in haberine göre, bir süredir Suudi Arabistan takımlarından Al-Kholood ile görüşmelerini sürdüren Jackson Muleka, Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Suudi Arabistan ekibi deneyimli golcü için siyah-beyazlılara 3 milyon 350 bin euro'luk teklif yapmıştı.

Muleka'nın maddi şartlarda anlaşması durumunda Al-Kholood ile kontrat imzalaması bekleniyor.