Beşiktaş adına Konyaspor maçının önemi 3 puandan fazlası… Bu sezon ligde oynadığı 5 dış saha maçında sadece 4 puan toplayan siyah beyazlılar, kötü gidişata yarın Konyaspor karşısında son vermek istiyor. Yönetim gerekli görüşmeleri yaptı, oyuncular da mesajı aldı.

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Kara Kartal adına iç sahada huzur var ancak deplasmanlar can sıkıyor. Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 22 puan toplarken bu puanların 18’ini iç sahada kazandı. Dış sahada oynadığı 5 maçta ise 3 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Başkan Serdal Adalı da bu tablodan kendilerinin de rahatsız olduğunu belirterek sonuçları bir iki maçta hakem kararlarına, diğerlerinde ise oyuna bağladı. Başkan Adalı, bu konuda hem teknik ekiple hem de oyuncularla görüştüklerini ve herkesin durumun farkında olduğunu ifade etti. Siyah beyazlı camia, bu kötü tablonun yarınki Konyaspor maçıyla tersine dönmesini bekliyor.

ORKUN MOTİVASYONU

Zirvenin 6 puan gerisinde kalan siyah beyazlılarda Vincenzo Italiano, rotasyonu sevse de artık risk almak yerine sonuç elde etmesi gerektiğinin farkında. Tüm oyuncular göreve hazır bir görüntü sergiliyor. İtalyan teknik adam, kadro seçimi konusunda tatlı bir zorluk yaşıyor. Önlerinde Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynanacak Hapoel Beer Sheva ve ligdeki Galatasaray derbisi bulunan Kartal, kulüpler için zor geçen millî ara dönüşünü avantaja çevirerek hem yarışta kalmak hem de moral bulmak niyetinde. Kaptan Orkun’un da yardımcı antrenör gibi camianın beklentilerini takım arkadaşlarına anlattığı belirtiliyor.

Orkun Kökçü

MANSIZ’IN REKORUNU KIRABİLİR

Siyah beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic için Konyaspor maçı, uzun süredir kırılamayan bir rekoru da beraberinde getirebilir. Son 25 yılda Beşiktaş formasıyla 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu, 2001-02 sezonunda 12. maçında bu başarıyı yakalayan İlhan Mansız olmuştu. 9 maçta 9 golü bulunan Vlahovic, yarınki karşılaşmada ağları havalandırırsa Mansız’dan daha önce 10 gole ulaşmış olacak.



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