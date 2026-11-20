Kadrosundaki önemli isimlerle sözleşme yenileme çalışmalarını sürdüren Real Madrid'in, adı Beşiktaş ile de anılan Brahim Diaz ile yeni kontrat imzalayacağı ileri sürüldü.

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Arda Güler, Aurelien Tchouameni ve Thibaut Courtois ile yeni sözleşme imzalayan İspanyol devi, şimdi de Brahim Diaz'ın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.

BRAHİM DIAZ İLE 5 YILLIK ANLAŞMA

El Chiringuito TV'de yer alan habere göre; Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki orta saha Brahim Diaz ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların anlaşması doğrultusunda 2031 yılına kadar yeni sözleşme imzalayacağı ve mukavelede 1 milyar avroluk serbest kalma maddesinin yer alacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Beşiktaş'ın, dev arası transfer döneminde Brahim Diaz için girişimde bulunacağı iddia edilmişti.

Brahim Diaz

BU SEZON 3 ASİST YAPTI

Real Madrid formasıyla bu sezon 9 maçta forma giyen Faslı yıldız, takımına 3 asistlik katkı sağladı.

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