Brahim Diaz ile anlaşma sağlandı: 2031'e kadar imzayı atıyor
Kadrosundaki önemli isimlerle sözleşme yenileme çalışmalarını sürdüren Real Madrid'in, adı Beşiktaş ile de anılan Brahim Diaz ile yeni kontrat imzalayacağı ileri sürüldü.
Arda Güler, Aurelien Tchouameni ve Thibaut Courtois ile yeni sözleşme imzalayan İspanyol devi, şimdi de Brahim Diaz'ın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.
BRAHİM DIAZ İLE 5 YILLIK ANLAŞMA
El Chiringuito TV'de yer alan habere göre; Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki orta saha Brahim Diaz ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların anlaşması doğrultusunda 2031 yılına kadar yeni sözleşme imzalayacağı ve mukavelede 1 milyar avroluk serbest kalma maddesinin yer alacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU
Beşiktaş'ın, dev arası transfer döneminde Brahim Diaz için girişimde bulunacağı iddia edilmişti.
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BU SEZON 3 ASİST YAPTI
Real Madrid formasıyla bu sezon 9 maçta forma giyen Faslı yıldız, takımına 3 asistlik katkı sağladı.