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Haberler > Spor > Beşiktaş’ta, Fernando Santos’un geleceği tartışılıyor: Görüşme odasına

Beşiktaş’ta, Fernando Santos’un geleceği tartışılıyor: Görüşme odasına

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş’ta, Fernando Santos’un geleceği tartışılıyor: Görüşme odasına

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Performansı beğenilmeyen Portekizli teknik adamdan rapor isteyen siyah beyazlı yönetim, sezonun geri kalanını masaya yatıracak.

MURAD TAMER'İN HABERİ

Daha kötü oldu Beşiktaş’ta son maçlarda alınan başarısız sonuçların yanı sıra ortaya konan futbol siyah beyazlı yönetimi alarma geçirdi. Portekizli teknik adamın defansif futbol anlayışı siyah beyazlı yöneticileri oldukça huzursuz ediyor. Gelecek sezon düşünülerek takımın başına getirilen Santos, mevcut durumu düzeltemediği gibi daha da kötü hâle getirmesi üzerine görüşme odasına çağrıldı.

Portekizli teknik adamdan mevcut durumun sebebi için rapor istendi.

ERNEST MUÇİ KRİZİ

Santos’un bugün yapılacak görüşmede nasıl bir rapor sunacağı merakla bekleniyor. Öte yandan Başkan Hasan Arat ve ekibi saha içi tercihlerinden de memnun değil. Bonservisine 10 milyon avro harcanan Ernest Muçi’nin yanlış bölgede oynatılması, erkenden oyundan çıkarılıp yerine takımdan gönderilmesine karar verilen Rachid Ghezzal’ın girmesine tepki var. Muçi’nin de 10 numara bölgesinde oynatılmamasından dolayı huzursuz olduğu öğrenildi. 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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