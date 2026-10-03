Beşiktaş'ta eski başkan adayı Hürser Tekinoktay ihraç edildi

Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın ihracı üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Tekinoktay'ın Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ihraç edilmesine karar verildi.

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Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Hürser Tekinoktay hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Siyah-beyazlı kulübün eski başkan adaylarından Tekinoktay'ın ihracı genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu.

Genel kurulda gerçekleştirilen oylama sonucunda Hürser Tekinoktay'ın Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ihraç edilmesine karar verildi.

Beşiktaşta Hürser Tekinoktay kulüp üyeliğinden ihraç edildi

DAHA ÖNCE ADAY OLMUŞTU

Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'ın 34. başkanının belirlendiği seçimde Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile birlikte başkanlık için aday olmuştu. Söz konusu seçimde en fazla oyu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü'nün 34. başkanı olarak göreve başlamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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