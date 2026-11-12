Beşiktaş'ta Keny Arroyo pişmanlığı: Gel de yanma!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Keny Arroyo tahmininde haklı çıktı. Şubat 2025’te 5,6 milyon avroya transfer edilip Eylül 2025’te 8,5 milyon avroya Cruzeiro’ya satılan 20 yaşındaki isim için 45 milyon avrolar telaffuz ediliyor.

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Kara Kartal’da Keny Arroyo pişmanlığı… Siyah beyazlı kulübün 2024-25 sezonunun devre arasında Independiente’den 5,6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Ekvadorlu kanat oyuncusu, o dönem beklentileri karşılayamadı. Başkan Serdal Adalı, genç isme yönelik eleştirilere kalkan olup ilerleyen dönemde Avrupa’dan çok ciddi teklifler alacağını söyledi. Ancak eleştiriler ve o dönemki teknik adamın yeterince şans vermemesi nedeniyle genç isim, Eylül 2025’te Cruzeiro’ya 8,5 milyon avroya satıldı.

Keny Arroyo (ortada)

8 GOL, 8 ASİST

Evet, çok süre almamasına ve kendini tam olarak gösterememesine rağmen kâr edilerek satıldı. Kariyerine Brezilya ekibi Cruzeiro’da devam eden Keny Arroyo, burada büyük bir çıkış yakaladı. 50 maçta 8 gol, 8 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki isim, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Portekiz devi Benfica ve İtalyan ekibi Roma’nın yakın takibe aldığı oyuncu için kulübü Cruzeiro, 45 milyon avroluk bonservis bedeli belirledi ve bu rakamın altında teklif verenlerle masaya dahi oturmayacağını bildirdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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