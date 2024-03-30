Beşiktaş'ta Rebic krizi! Yıldız oyuncuya menajerinden kötü haber

Beşiktaş, Ante Rebic ile yolları ayırmak istiyor. Menajerine kendisine takım bulması için haber gönderen Rebic'e kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Hırvat oyuncu Ante Rebic, performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Milan'dan transfer edilen Rebic, uzun süredir forma şansı bulamıyor. Beşiktaş yönetimi ise Rebic ile yolları ayırma kararı aldı ancak 2 yıl sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncunun gönderilişi tam bir bilmeceye dönüştü.

TALİBİ YOK!

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Rebic'in ayrılığı için menajerlere haber gönderdi ancak oyuncuyla ilgili somut bir gelişme henüz yaşanmadı.



Haberde Ante Rebic için Beşiktaş'ın şu ana dek herhangi bir teklif almadığı aktarıldı.



Bu sezon 23 maça çıkıp 691 dakika süre alan 30 yaşındaki Rebic, 1 gol ve 5 asistlik istatistik yakaladı.