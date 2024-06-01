Beşiktaş'ta rota Slaven Bilic! İlk temas kuruldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımını çalıştıran eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldı. Hırvat teknik adam, Beşiktaş'tan düşünmek için süre istedi.

Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Razvan Lucescu'dan olumsuz cevap alan siyah beyazlılar, rotasını tanıdık bir isme çevirdi. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRE İSTEDİ

Hırvat spor sitesi Germanijak'ın haberine göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Bilic ile temasa geçti. Tecrübeli teknik adamın henüz net bir cevap vermediği ve siyah beyazlı yönetimden süre istediği belirtildi.

Bilic, Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımını çalıştırıyor ve kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TAZMİNAT ÖDEMEYE YANAŞMIYOR

Haber detayında Hırvat hocanın Beşiktaş'ın teklifini kabul etse bile siyah beyazlıların tazminat ödemeye yanaşmayacağı kaydedildi.

55 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş'a transferi için Suudilerin sözleşmeyi feshetmeye istekli olacağı bir model bulunmasının yanı sıra Bilic'e de cömert bir mali teklifin yapılması gerektiği vurgulandı.