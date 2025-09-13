Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Başakşehir 11'ini belirledi: Yeni transfer kadroda
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Siyah beyazlıların teknik patronu, Başakşehir karşısında sahaya sürmeyi planladığı 11'i netleştirdi.
MURAD TAMER - Siyah beyazlıların teknik patronu, Başakşehir karşısında özlenen Beşiktaş’ı izlettirecek. Cengiz, Cerny ve Rıdvan ilk 11’de olacak.
Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş bu akşam Başakşehir karşısında kara bulutları dağıtmak için sahaya çıkacak. Kadroya yeni dahil olan Cerny, Cengiz Ünder ve Rıdvan Başakşehir sınavında 11 ‘de sahaya çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın takımın bir an önce Beşiktaş’a yakışır futbolu oynaması için gerekli çalışmaları yaptırdı. Özellikle yeni transferlerden Cengiz Ünder, yeni hocası Sergen Yalçın tarafından özel olarak motive edildi.
JOAO MARİO KİRALANDI
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’nin yanı sıra Rıdvan Yılmaz, millî arada eksiklerini tamamladı. Üç oyuncunun da bu akşam ilk 11’de sahaya çıkması planlanıyor. Sergen Yalçın’ın da uzun süredir geçiş hücumu oynayan takımı, rakip yarı sahada oyunu domine eden bir anlayışla sahaya çıkaracağı öğrenildi. Öte yandan Joao Mario Yunanistan’ın AEK kulübüne transfer oldu. Portekizli oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
HOŞ GELDİN JOTA SİLVA
Beşiktaş’ın yeni yıldızı Jota Silva, İstanbul’a geldi ve resmen Kartal oldu. Başkan Serdal Adalı’nın da katıldığı törende imzayı atan ve 26 numaralı formayı giyecek olan Portekizli sol kanat “Kendimi çok iyi hissediyorum. Mutluyum, burada olduğum için heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum. Ben ve takım arkadaşlarım, sahada yüzde yüzümüzü onlar için vereceğiz” dedi.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ:
Mert Günok
Taylan
Emirhan
Djalo
Rıdvan
Demir Ege
Orkun
Cerny
Rafa Silva
Cengiz
Abraham
BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ:
Deniz
Ebosele
Ba
Opoku
Operi
Onur Ergün
Yusuf Sarı
Crespo
Kemen
Fayzullayev
Shomurodov