Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Başakşehir 11'ini belirledi: Yeni transfer kadroda

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Başakşehir 11'ini belirledi: Yeni transfer kadroda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Sergen Yalçın, Başakşehir 11&#039;ini belirledi: Yeni transfer kadroda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Siyah beyazlıların teknik patronu, Başakşehir karşısında sahaya sürmeyi planladığı 11'i netleştirdi.

MURAD TAMER - Siyah beyazlıların teknik patronu, Başakşehir karşısında özlenen Beşiktaş’ı izlettirecek. Cengiz, Cerny ve Rıdvan ilk 11’de olacak.

Transfer dönemini oldukça hareketli  geçiren Beşiktaş bu akşam Başakşehir karşısında kara bulutları dağıtmak için sahaya çıkacak. Kadroya yeni dahil olan Cerny, Cengiz Ünder ve Rıdvan Başakşehir sınavında 11 ‘de sahaya çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın takımın bir an önce Beşiktaş’a yakışır futbolu oynaması için gerekli çalışmaları yaptırdı. Özellikle yeni transferlerden Cengiz Ünder, yeni hocası Sergen Yalçın tarafından özel olarak motive edildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Başakşehir 11'ini belirledi: Yeni transfer kadroda - 1. Resim

JOAO MARİO KİRALANDI 

Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’nin yanı sıra Rıdvan Yılmaz, millî arada eksiklerini tamamladı. Üç oyuncunun da bu akşam ilk 11’de sahaya çıkması planlanıyor. Sergen Yalçın’ın da uzun süredir geçiş hücumu oynayan takımı, rakip yarı sahada oyunu domine eden bir anlayışla sahaya çıkaracağı öğrenildi. Öte yandan Joao Mario Yunanistan’ın AEK kulübüne transfer oldu. Portekizli oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.  

HOŞ GELDİN JOTA SİLVA 

Beşiktaş’ın yeni yıldızı Jota Silva, İstanbul’a geldi ve resmen Kartal oldu. Başkan Serdal Adalı’nın da katıldığı törende imzayı atan ve 26 numaralı formayı giyecek olan Portekizli sol kanat “Kendimi çok iyi hissediyorum. Mutluyum, burada olduğum için heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum. Ben ve takım arkadaşlarım, sahada yüzde yüzümüzü onlar için vereceğiz” dedi.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ:

Mert Günok
Taylan
Emirhan
Djalo
Rıdvan
Demir Ege
Orkun
Cerny
Rafa Silva
Cengiz
Abraham

BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ:

Deniz
Ebosele    
Ba    
Opoku    
Operi    
Onur Ergün
Yusuf Sarı
Crespo 
Kemen    
Fayzullayev
Shomurodov

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Banksy’nin son eseri tarihe takıldı!Hipertansiyonun sessiz suçlusu! Tuzdan sonra şeker tehlikesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray’da Okan Buruk'tan veto: Bir transferi istemedi, bir ismi göndermedi! Arda Turan istemişti... - SporBir transferi veto etti, bir ismi göndermedi!Yunan'a Osmanlı tokadı - SporYunan'a Osmanlı tokadıSerdar Dursun'dan taraftara mesaj: Hazırım - SporSerdar Dursun'dan taraftara mesaj: HazırımCherif Ndiaye, bir kez daha Süper Lig'de: 4 yıllık imza - SporCherif Ndiaye, bir kez daha Süper Lig'de: 4 yıllık imzaSamsunspor'un 13. transferi Galatasaray'dan - SporSamsunspor'un 13. transferi Galatasaray'danSüper Lig kulüplerinden 12 Dev Adam'a tebrik - SporSüper Lig kulüplerinden 12 Dev Adam'a tebrik
Sonraki Haber Yükleniyor...