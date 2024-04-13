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Beşiktaş'tan 25 milyon Euro'luk operasyon! Yeni sezonun şifreleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Fanatik
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan 25 milyon Euro&#039;luk operasyon! Yeni sezonun şifreleri ortaya çıktı

Spor Haberleri  / Fanatik

Beşiktaş'ın yeni sezon planlaması belli oldu. Siyah-Beyazlılar, takımdan göndereceği isimlerle 25 milyon Euro'luk bir tasarruf yapmayı planlıyor.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde istenilen performansı gösteremeyen Beşiktaş, Hasan Arat yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Siyah-Beyazlılar göndereceği oyuncularla birlikte 25 milyon Euro'luk tasarruf oluşturarak, yeni oyuncuları kadrosuna katmayı planlıyor.

25 MİLYON EURO'LUK TASARRUF

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlılar 9 futbolcuyla yollarını ayıracak. En az 10 takviye yapmayı planlayan yönetimin, yeni transferler öncesinde maaş bütçesinde 25 milyon Euro'luk tasarruf sağlamak istiyor.

Beşiktaş'tan 25 milyon Euro'luk operasyon! Yeni sezonun şifreleri ortaya çıktı - 1. Resim

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Habere göre Beşiktaş'ta sezon sonunda veda edilecek isimler ise şöyle:

Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Alex Oxlade Chamberlain, Daniel Amartey, Jonas Svensson, Cenk Tosun, Umut Meraş, Kerem Atakan Kesgin 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Fanatik
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