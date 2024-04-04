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Haberler > Spor > Beşiktaş'tan Barcelona'ya transfer teklifi! İspanyol yıldız İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'tan Barcelona'ya transfer teklifi! İspanyol yıldız İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş&#039;tan Barcelona&#039;ya transfer teklifi! İspanyol yıldız İstanbul&#039;a geliyor

Spor Haberleri

Orta sahaya hamle yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Barcelona'dan ayrılması beklenen Oriol Romeu'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmaları için düğmeye bastı.

Barcelona'nın 32 yaşındaki orta sahası Oriol Romeu'yu gözüne kestiren siyah-beyazlılar, resmi teklif yapacak.

Fernando Santos'un İspanyol oyuncuya onay verdiği ve transferini istediği iddia edildi.

Beşiktaş'tan Barcelona'ya transfer teklifi! İspanyol yıldız İstanbul'a geliyor - 1. Resim

BEŞİKTAŞ, ROMEU'YU İSTİYOR

İspanyol basınından Sport'ta yer alan bilgiye göre; Beşiktaş, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oriol Romeu'yu kadrosuna katmak istiyor.

Öte yandan oyuncunun önceliğinin İspanya olmasına rağmen Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Haberde yer alan bilgiye göre; Beşiktaş'ın 3 milyon Euroluk teklifi Barcelona tarafından beğenilmedi. 

Romeu'nun takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, önceliği İspanya'da kalmak olan defansif orta saha ile Girona'nın da ilgilendiği belirtildi. 

Romeu bu sezon Barcelona forması ile 23 LaLiga maçında forma giydi ve 1 asist yaptı. 

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