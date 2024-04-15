Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan Fernando Santos'a şık veda! Son sözleri taraftarları duygulandırdı

Beşiktaş'tan Fernando Santos'a şık veda! Son sözleri taraftarları duygulandırdı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan Fernando Santos&#039;a şık veda! Son sözleri taraftarları duygulandırdı

Spor Haberleri

Beşiktaş, yollarını ayırdığı teknik direktör Fernando Santos ve ekibini yolcu etti. Portekizli hocanın camiaya verdiği mesaj dikkat çekti.

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırmıştı.

Portekizli hocaya sadece 500 bin euro tazminatın ödeneceği belirtilmişti.

Bugün ekibiyle beraber Tüpraş Stadyumu'na gelen Santos, Hasan Arat ve yönetimin misafiri oldu.

Beşiktaş'tan Fernando Santos'a şık veda! Son sözleri taraftarları duygulandırdı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN FERNANDO SANTOS'A VEDA

Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Hasan Arat, Eski Teknik Direktörümüz Fernando Santos’la Vedalaştı

Başkanımız Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında eski teknik direktörümüz Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı.

Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kılıç’ın da yer aldığı buluşmada Başkanımız Hasan Arat, Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiği Santos’la yardımcılarına bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi."

Beşiktaş'tan Fernando Santos'a şık veda! Son sözleri taraftarları duygulandırdı - 2. Resim

FERNANDO SANTOS: BUNU HİÇ UNUTMAYACAĞIZ

Beşiktaş'ta kısa bir süre çalışan Fernando Santos, kendisine yapılan veda sonrası şöyle konuştu:

“Beşiktaş’ı çok sevdik. Beşiktaş’ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güleryüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz.”

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Kuyumcukent her gün 10.00-22.00 arasında hizmet veriyorŞarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç’ın hayatı ve biyografisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de 32. hafta: Alanyaspor-Galatasaray canlı blog anlatım - SporAlanyaspor-Galatasaray | CANLIFenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi sakatlardan müjde! Yıldızlar takımla çalıştı - SporFenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi sakatlardan müjde! Yıldızlar takımla çalıştıŞampiyonluk için sürpriz hamle: Salzburg'u Türk hoca yönetecek - SporAvusturya ekibinden şampiyonluk hamlesiBarcelona'nın yıldızı 1 milyar euro! Genç futbolcu takımda kalacak - SporBarcelona'nın yıldızı 1 milyar euro! Genç futbolcu takımda kalacakAcun Ilıcalı'nın takımı farka koştu, Ozan Tufan maça damga vurdu! - SporAcun Ilıcalı'nın takımı farka koştu, Ozan Tufan maça damga vurdu!Sezonu kapattığı söylenen Oosterwolde'den ters köşe! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı - SporOosterwolde'den ters köşe
Sonraki Haber Yükleniyor...