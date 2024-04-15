Beşiktaş'tan Fernando Santos'a şık veda! Son sözleri taraftarları duygulandırdı

Beşiktaş, yollarını ayırdığı teknik direktör Fernando Santos ve ekibini yolcu etti. Portekizli hocanın camiaya verdiği mesaj dikkat çekti.

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırmıştı.

Portekizli hocaya sadece 500 bin euro tazminatın ödeneceği belirtilmişti.

Bugün ekibiyle beraber Tüpraş Stadyumu'na gelen Santos, Hasan Arat ve yönetimin misafiri oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN FERNANDO SANTOS'A VEDA

Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Hasan Arat, Eski Teknik Direktörümüz Fernando Santos’la Vedalaştı

Başkanımız Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında eski teknik direktörümüz Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı.

Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kılıç’ın da yer aldığı buluşmada Başkanımız Hasan Arat, Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiği Santos’la yardımcılarına bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi."

FERNANDO SANTOS: BUNU HİÇ UNUTMAYACAĞIZ

Beşiktaş'ta kısa bir süre çalışan Fernando Santos, kendisine yapılan veda sonrası şöyle konuştu:

“Beşiktaş’ı çok sevdik. Beşiktaş’ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güleryüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz.”