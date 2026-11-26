Beşiktaş Kulübü, Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşma öncesinde ve sırasında siyah beyazlı taraftarlara yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesine sert tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüp, yaşanan olaylarla ilgili UEFA ve Batum Başkonsolosluğu nezdinde girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü, taraftarlarının Batum'da maruz kaldığı güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin resmi açıklama yayımladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımı şiddetle kınanırken olaylardan etkilenen taraftarlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

ERDOĞAN, ADALI İLE GÖRÜŞTÜ

Açıklamada, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüşerek süreci yakından takip ettiğini belirten ve camiaya geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi.

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DESTEK MESAJLARINA TEŞEKKÜR

Ayrıca Gürcistan'da yaşanan olayların ardından Beşiktaş'a ve taraftarlarına destek mesajları gönderen kulüplere de dayanışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Beşiktaş Kulübü, açıklamasında taraftarlarının güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Batum Stadı'nda yaşanan olaylardan

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir.

Taraftarlarımızın stadyuma girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadyumun tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarlarımızın stadyuma hızlı ve güvenli bir şekilde girişi sağlanmıştır.

Batum Stadı'nda yaşanan olaylardan

Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunar;

Gürcistan’da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.



| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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