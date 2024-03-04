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Haberler > Spor > Beşiktaş'tan seçim ve istifa çağrısı! Derbi sonrası Galatasaray'a Sparta Prag üzerinden mesaj verildi

Beşiktaş'tan seçim ve istifa çağrısı! Derbi sonrası Galatasaray'a Sparta Prag üzerinden mesaj verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan seçim ve istifa çağrısı! Derbi sonrası Galatasaray&#039;a Sparta Prag üzerinden mesaj verildi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Derbide Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, hakem kararlarına tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonu'na istifa çağrısında bulundu. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesine göndermede bulunarak "Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada olup, daha fazla vakit geçirilmeden futbolumuzda tüm organlarıyla kapsamlı ve çağdaş bir yeniden yapılanmanın bir an önce yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçime gitmesi gerektiğini belirterek hakem kararlarına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz Beşiktaşız. Asaletin, onurun ve mücadele ruhunun 121 yıl boyunca hiç solmadığı, her zaman şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazandığımız bir destanın mirasçılarıyız. Bizim için asıl olan, geçmişimizden gelen ve hiçbir zaman eğilmeyen onurlu duruşumuzdur.

Aylardır “Federasyonumuzun arkasındayız” diyerek işlerine gelmeyince “istifa” diye çağrı yapanların derbi maçtan sonraki düzeysiz tutumunu hayretle izledik. TFF Disiplin Kurulu’nu istediği saatte toplayıp istediği şekilde nasıl karar aldırabildiğini tüm kamuoyu da ibretle izlemiştir. Bu çifte standartlar, Türk futbolunun geleceği için büyük endişe oluşturmaktadır ve çok ciddi sosyal yaralanmalara fırsat verecek niteliktedir.

Beşiktaş'tan seçim ve istifa çağrısı! Derbi sonrası Galatasaray'a Sparta Prag üzerinden mesaj verildi - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN RİVA'YA SESLENİYORUZ!

Futbolumuzda tüm kaosların içinde adı geçen ve sürekli Beşiktaş’ın kritik maçlarına ısrarla atanan Halil Umut Meler’in dün vermiş olduğu oyunun akışını değiştiren skandal kararlar, futbolun adaletine olan güveni ortadan kaldıran ciddiyette hatalardır.

Derbide, Cenk Tosun’un penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapılmaması, Omar Colley’in pozisyonunda hafta içi gözleri görmeyen VAR’ın bu maçta şahin kesilen gözleriyle kararın kırmızı karta döndürülmesi ve oyunun sistemli olarak yavaşlatılmasına göz yumulması, Türk futbolunda alışıldık hale gelen, ancak asla alışılmaması gereken skandal kararlardır.

VAR masasındaki tavrıyla her maçta takımımızı bilinçli bir şekilde doğrayan Koray Gençerler’i de unutmuyoruz!

Beşiktaş'tan seçim ve istifa çağrısı! Derbi sonrası Galatasaray'a Sparta Prag üzerinden mesaj verildi - 2. Resim

'GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler’i ve Koray Gençerler’i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz.

Adil bir rekabet düzeni oluşturulmayan Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada olup, daha fazla vakit geçirilmeden futbolumuzda tüm organlarıyla kapsamlı ve çağdaş bir yeniden yapılanmanın bir an önce yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Tüm uyarılarımıza ve temaslarımıza rağmen hiçbir önlem almayan TFF’nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil olarak seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz.

Yeni göreve gelecek Futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyoruz. Saygılarımızla.”

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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