Bilal Erdoğan, Al Nassr ziyaretinde Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr Kulübü'nü ziyaret etti. Bilal Erdoğan, Al Nassr'ın yıldız futbolcuları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya geldi.
Kaydet
|
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüne ziyarette bulundu.
Al Nassr Kulübünün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Al Nassr, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı." denildi.
Bilal Erdoğan, ziyareti sırasında Al Nassr'ın yıldız futbolcuları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
FIFA başkanlığı için 3 aday açıklandı! Infantino'ya iki rakip çıktı
Bizi Takip Edin