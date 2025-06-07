Bir dönem ünlü kulüpte de oynamıştı! Eski futbolcu 800 bin dolarlık uyuşturucu kaçakçılığını organize etmiş

Ünlü İngiliz kulüp Arsenal'in de bir dönem formasını giyen Jay Emmanuel-Thomas, yaklaşık 800 bin dolar değerinde esrar kaçakçılığını organize ettiği suçlamasıyla dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Emmanuel-Thomas'ın suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Chelmsford Crown Mahkemesi ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı'na (NCA) göre eski futbolcu Jay Emmanuel-Thomas, değeri yaklaşık 800 bin dolar olan 60 kilogram esrarın kaçakçılığını organize etmesindeki rolü nedeniyle dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NCA'nın yaptığı açıklamaya göre eski kulüpleri arasında Premier Lig ekibi Arsenal ve yakın zamanda küme düşen Ipswich Town da bulunan Emmanuel-Thomas, esrarı Tayland'dan toplayıp İngiltere'ye getirmeleri için iki kadın görevlendirdi.

KADINLARI "ALTIN TAŞIYORSUNUZ" DİYE KANDIRMIŞLAR

Olaya karışan iki kadın, Bangkok'tan uçup Stansted Havaalanı'na indikten sonra eylül ayında yetkililer tarafından durduruldu ve esrar kaçakçılığıyla suçlandı. Ancak NCA'ya göre iki kadın, her biri iki bavulda altın taşıdığına inanıyordu ve haklarındaki suçlamalar düşürüldü.

İTİRAF ETTİ

NCA, Emmanuel-Thomas'ın geçen ay komployu organize ettiğini kabul ettiğini ve "Tayland'daki tedarikçilerle İngiltere'deki uyuşturucu satıcıları arasında aracı olduğunu" itiraf ettiğini bildirdi.

4 YIL HAPİS CEZASI

NCA, perşembe günü mahkemeye çıkan Emmanuel-Thomas'ın dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını da doğruladı.