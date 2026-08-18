Sarı lacivertliler Lyon’u elerse 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirecek, öz güven kazanacak, kasaya anında 18,62 milyon avro daha girecek, ülke puanına katkı sağlayacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında bu akşam Kadıköy’de Fransız temsilcisi Lyon’u ağırlayacak.

BU SEFER OLSUN

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak maçı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. İki maçlık bu eşleşme, sarı lacivertliler açısından bir eleme turundan çok daha fazlası anlamına geliyor. Fenerbahçe, Lyon’u elerse hem büyük bir sportif başarı elde etmiş hem de 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmiş olacak. Takım büyük bir öz güven kazanacak ve bu durum sezonun geri kalanına pozitif etki edecek. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne girmesi, ülke puanına da büyük katkı sağlayacak.

Bir maçtan fazlası! Fenerbahçe, Devler Ligi Play-off turu ilk maçında Lyon'u ağırlıyor

BÜYÜK BİR GELİR VAR

Fenerbahçe’nin Lyon’u elemesi aynı zamanda büyük bir mali gelire kavuşması anlamına da gelecek. UEFA’nın 2026-27 sezonu için belirlediği gelir dağılımına göre Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen kulüpler 4,29 milyon avro sabit bonus elde edecek. Ancak Fenerbahçe’nin Lyon’u geçerek lig aşamasına yükselmesi hâlinde finansal tablo önemli ölçüde değişecek. Lig aşamasına katılmaya hak kazanan 36 kulübün her biri 18,62 milyon avro katılım bonusu alacak. Bunun yanı sıra Fenerbahçe, lig aşamasındaki sonuçlarına göre ek gelir elde edebilecek. Her galibiyet 2,1 milyon avro, her beraberlik ise 700 bin avro değerinde olacak.

PUAN ALDIKÇA PARA

Kulüpler ayrıca turnuvada ilerledikçe performans bonuslarından da yararlanabilecek. Son 16 turuna kalmak, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarındaki başarılar ek gelirler sağlayacak. UEFA’nın ayrıca kulüplerin Avrupa performansı, geçmiş başarıları ve piyasa değerleri üzerinden hesaplanan bir gelir dağıtım mekanizması bulunuyor. Bu sistem kapsamında kulüplerin alacağı tutarların 1,3 milyon avrodan 46 milyon avronun üzerine kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin Lyon karşısındaki iki maçlık mücadelesi, Şampiyonlar Ligi’nde yer alma hedefinin yanı sıra kulübün 2026-27 sezonundaki gelir yapısı açısından da kritik bir eşik olacak.

LUKAKU LİSTEDE

Fenerbahçe’nin yeni transferi Romelu Lukaku, Lyon maçı öncesinde UEFA listesine eklendi. Sakatlığı bulunan Oosterwolde listeden çıkarılırken Lukaku’nun ismi listeye yazıldı. Belçikalı golcü, teknik direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi durumunda Lyon karşısında oynayabilecek.

FENER’İN UMUDU TALİSCA

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca olacak. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan dört eleme maçında da fileleri havalandıran Talisca, Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında da gol sevinci yaşadı. Talisca, bu sezon çıktığı beş resmî maçta beş gol kaydetti.

31 MAÇTA SADECE 5 YENİLGİ: AVRUPA’DA KARNE İYİ

Bir maçtan fazlası! Fenerbahçe, Devler Ligi Play-off turu ilk maçında Lyon'u ağırlıyor

Fenerbahçe, iç sahada son yıllarda Avrupa kupalarında etkileyici bir performans sergiledi. Sarı lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev’e kaybettiği maçın ardından evindeki 31 Avrupa kupası karşılaşmasında sadece 5 kez yenildi. Bu maçlarda 20 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

EDERSON KALEYE

Şampiyonlar Ligi’ndeki ön eleme maçlarında hastalığı sebebiyle, ligdeki Gençlerbirliği maçında ise cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Ederson, Lyon karşısında eldivenleri giyecek. Sakatlığı bulunan Mert Günok’un yokluğunda Gençlerbirliği maçında kaleyi Tarık Çetin korumuştu.

305

Fenerbahçe, Lyon karşısında Avrupa kupalarındaki 305. maçına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan maçlarda 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 yenilgi yaşadı.

İSMAİL KARTAL’DAN LYON MAÇI ÖNCESİ MESAJ: TARAFTARIMIZA İŞ DÜŞÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesinde konuştu. Lyon’u iyi analiz ettiklerini dile getiren Kartal, “İki hazırlık maçını ve Sparta Prag maçlarını izledik, stratejimizi belirledik. Ön alan baskılarımız olacak. Yarın kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım, atlet oyuncuları var” diye konuştu.

Bir maçtan fazlası! Fenerbahçe, Devler Ligi Play-off turu ilk maçında Lyon'u ağırlıyor

EDERSON-LUKAKU HAZIR

Taraftara da çağrıda bulunan Kartal “Lyon, tecrübeli bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde, ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız. Taraftarımıza büyük iş düşüyor. Hep beraber mücadele etmeliyiz. Ederson göreve hazır. Lukaku da kadroda olacak, maçın gidişatına göre süre verebiliriz” sözlerini kullandı.

BAŞKA BİR KANARYA: MUSABA NORWİCH’E!

Fenerbahçe’nin geçen sezon Samsunspor’dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba’ya Ada yolu gözüktü. İngiltere Championship ekibi Norwich City’nin yıldız oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi. Eğer transfer gerçekleşirse Musaba, İngilizlerin “Kanarya”sında forma giyecek.

KEREM ÇOK NET: HEDEFİMİZ DEVLER LİGİ

Sarı lacivertlilerin millî yıldızı Kerem Aktürkoğlu, “Fenerbahçe olarak beklentimiz Şampiyonlar Ligi’ne katılmak. Uzun zamandır hem taraftarın hem camianın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var ama biz maç maç gideceğiz. Yarınki maçta avantaj elde etmek istiyoruz, sonrasında diğer maçımıza odaklanacağız” diye konuştu.

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