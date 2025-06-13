Biri yerli, diğeri yabancı! Adana Demirspor'un iki yıldızını Fenerbahçe istiyor

Küme düşen Adana Demirspor'un başkanvekili Gökhan Göktürk, Fenerbahçe'nin iki futbolcularına talip olduğunu, kulüp başkanıyla bu transferlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Süper Lig'de heyecan sona erdi, küme düşen takımlardan biri de Adana Demirspor oldu. Kulübün başkanvekili Gökhan Göktürk, önemli açıklamalarda bulundu.

ONYEKURU BEŞİKTAŞ YOLUNDA MI?

Henry Onyekuru’nun Adana Demirspor’a kazandırılmasında büyük inisiyatif kullanan Gökhan Göktürk, "Onyekuru, İstanbul'da oynamak istiyor. 7 Haziran'da doğum günüydü. Konuştuk, Türkiye'de oynayacaksam İstanbul'da bir takımda olur diyor. Zaten İstanbul'da evi de var. İstanbul'a yakın bir takım olabilir. Beşiktaş konusu tabii ki çok yazıldı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" şeklinde konuştu.

İKİ İSİM FENERBAHÇE'YE

"Kaleci Deniz Dönmezer ve Maestro'nun talibi çok" diyen Gökhan Göktürk, "Başkan bey ile de sürekli görüşüyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. İki oyuncuyu da Fenerbahçe istiyor. Deniz'in Fenerbahçe'de ikinci kaleci olma ihtimali çok yüksek. Maestro 11'de oynayabilir" dedi.

"4 BİN LİRAYA ALMIŞTIM"

Radyospor'a konuşan Göktürk, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Adana Demirspor'da altyapı sorumlusu iken Çukurova Demirspor'dan 4 bin TL'ye almıştım. Maestro'yu Benfica'dan 500 bin euroya aldık. Bizi eleştirdiler, Benfica ikinci takımından 500 bin euroya oyuncu mu alınır dediler. Devre arasında CSKA Moskova'nın teklifi oldu; ama Maestro Rusya'ya gitmek istemiyor. 30'dan fazla kez Angola milli takımı formasına giydi."