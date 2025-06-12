Merih Demiral Süper Lig'e geri mi dönüyor? Al Ahli ile pazarlık başladı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe, milli savunma Merih Demiral'ı yuvaya döndürmek için harekete geçti.
EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, Becao, Djiku, Yusuf ve Carlos'u satış listesine koyarken, Skriniar için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, gözünü Merih Demiral'a da dikmiş durumda.
Sarı-lacivertliler, milli stoper Merih Demiral'ı yuvaya döndürmek için Al Ahli ile pazarlığa oturdu. Eğer Merih Fenerbahçe'ye gelirse, milli takımdaki partneri Çağlar Söyüncü ile de buluşmuş olacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak