Merih Demiral Süper Lig'e geri mi dönüyor? Al Ahli ile pazarlık başladı

Fenerbahçe, milli savunma Merih Demiral'ı yuvaya döndürmek için harekete geçti.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, Becao, Djiku, Yusuf ve Carlos'u satış listesine koyarken, Skriniar için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, gözünü Merih Demiral'a da dikmiş durumda.

Sarı-lacivertliler, milli stoper Merih Demiral'ı yuvaya döndürmek için Al Ahli ile pazarlığa oturdu. Eğer Merih Fenerbahçe'ye gelirse, milli takımdaki partneri Çağlar Söyüncü ile de buluşmuş olacak.