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Merih Demiral Süper Lig'e geri mi dönüyor? Al Ahli ile pazarlık başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merih Demiral Süper Lig&#039;e geri mi dönüyor? Al Ahli ile pazarlık başladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, milli savunma Merih Demiral'ı yuvaya döndürmek için harekete geçti.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, Becao, Djiku, Yusuf ve Carlos'u satış listesine koyarken, Skriniar için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, gözünü Merih Demiral'a da dikmiş durumda.

Sarı-lacivertliler, milli stoper Merih Demiral'ı yuvaya döndürmek için Al Ahli ile pazarlığa oturdu. Eğer Merih Fenerbahçe'ye gelirse, milli takımdaki partneri Çağlar Söyüncü ile de buluşmuş olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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