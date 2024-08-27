Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bodrum'un Süper Lig'de hedefi belli oldu!

Bodrum'un Süper Lig'de hedefi belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında galibiyetle tanışan Sipay Bodrum FK, ligin kalıcı ekiplerinden olmak istiyor.

Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, 2024-2025 sezonunun ilk maçında sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekip, ligdeki ikinci maçında ise ikas Eyüpspor'a deplasmanda 4-1 yenildi.

Ligin üçüncü haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Sipay Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etmenin sevincini yaşadı.

Dördüncü haftaya 3 puanla 13. sırada giren ve 31 Ağustos Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Süper Lig'in yeni ekibi, gelecekten umutlu.

Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, AA muhabirine, ligde geride bıraktıkları üç haftayı değerlendirdi, transfer planları ve yapacakları maçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ligde yaptıkları ilk iki maçı kaybetmelerine rağmen ortaya konan performanstan memnun olduğunu belirten Taşdemir, oyun skora yansımadığı zaman işlerin sıkıntılı hal alabildiğini söyledi.

Bodrum'un Süper Lig'de hedefi belli oldu! - 1. Resim

"LİG UZUN MARATON"

İlk galibiyetlerini üçüncü maçlarında aldıklarını anımsatan Taşdemir, "Mutluyuz ama bir galibiyetle bu işler bitmiyor. Dolayısıyla bu aldığımız galibiyeti pekiştirmek istiyoruz. Lig, uzun maraton. İlerleyen dönemlerde de inişler çıkışlar olacaktır. Dolayısıyla bu aldığımız galibiyeti pekiştirmek istiyoruz. Bundan sonra yeni galibiyetler almak istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuları için de Süper Lig'in çok zor bir serüven olduğuna işaret eden Taşdemir, 2-3 yıl öncesine kadar 5-6 oyuncusunun 2. Lig'de oynadığını, bugün Süper Lig'de mücadele ettiğini ve onlar için de bu durumun kolay olmadığını vurguladı.

İki üç yılda oyuncularının iki seviye birden atlayıp Süper Lig'e geldiğini, zoru başardıklarını dile getiren Taşdemir, "Şu an bence ara ara da olsa onun acemiliğini, heyecanını yaşıyorlar. Bu heyecan basit hatalar yapmalarına da sebep olabiliyor. Bunlar olacaktır. İnşallah onu en kısa sürede telafi ederiz. O arkadaşlarımızın artık bu lig için de çok önemli olduklarını biz zaten biliyoruz. Bunu inşallah hem kendilerine hem de sevenlerine ve futbolseverlere gösterirler. Çok daha iyi oyun oynayacaklarını düşünüyorum. Onu da bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"ARAMIZA KATILAN BİRKAÇ YENİ ARKADAŞIMIZ OLABİLİR DE OLMAYABİLİR DE"

Süper Lig'in çok zor olduğunu, bunu oynadıkça daha iyi anladıklarını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

"Dışarıdan seyredildiği gibi değil. Bir hata yaptığınızda, yarım fırsat dahi verdiğinizde rakipleriniz gol atabiliyor. Dolayısıyla böyle zorlu bir ligde oynadığımız zaman bizim de bütün gardımızı almamız lazım. Oyunu bir yere kadar getiriyoruz, oynuyoruz ama ondan sonrası önemli. Bunun için de birazcık daha usta, kaliteli ayağa ihtiyacımız var. Bu, bir gerçek. Burada da bence üç senedir çok iyi çalışan ekibimiz var. Çok doğru kararlar verip, çok doğru istişareler ettiğimizi düşünüyorum yönetimsel bazda başkanımızla da beraber. Transfer her zaman tutacak diye kaide yok. O potansiyeli yüksek olan oyuncu bulduğumuzda mutlaka aramıza katmaya çalışacağız. Ama şu anda katsak bile sezonun büyük bir bölümüne biz bu kadromuzla devam edeceğiz. Aramıza katılan birkaç yeni arkadaşımız olabilir de olmayabilir de."

Seyircinin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Taşdemir, "Taraftarlarımızla aramızda farklı bir bağ var. Bu bağ bizi besliyor. Onlar bizi kayıtsız şartsız, skora bakmadan destekliyor. Onların olmadığı bir maçı şu anda kazandığımızı hatırlamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum'un Süper Lig'de hedefi belli oldu! - 2. Resim

"LİGE RENK KATMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Taşdemir, oyuncularının mücadele gücü yüksek oyun potansiyeli olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Oynadığımız oyunla, verdiğimiz mücadeleyle, 2. Lig'den bu yana gelen oyuncularımızla, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla, taraftarlarımızla, stadımızla zaten çok renkli bir ilçeyiz. Yeni geldiğimiz Türkiye'nin en büyük ligine renk katmak istiyoruz. İlk hedefimiz ve önceliğimiz bu. Bodrum özellikle yazın bütün Türkiye'nin nefes aldığı bir yer. Futbolda da o nefesi alsınlar. Futbolda da bizi seyrettikleri zaman keyif alsınlar. Kendi taraftarlarımız gurur duysun. Şu anda ilk etapta arzu ettiğim hedef bizim için bu. Bunu başarabilirsek, diğerleri ondan sonra daha farklı bir şekilde gelir. Lige renk katmak istiyoruz. İlk defa bulunduğumuz bu lige iz bırakmak da bize yakışır. İnşallah yakışanı da yaparız."

İlçe stadının çok iyi seviyeye geldiğini de belirten Taşdemir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Aman dikkat! Meteorolojiden 10 kent için kuvvetli yağış uyarısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, Lugano maçı mesaisi devam etti - SporBeşiktaş, Lugano maçı mesaisi devam ettiYusuf Dikeç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dünyanın konuştuğu ikonik pozu birlikte verdi - Sporİkonik pozu birlikte verdilerTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Bankalar Birliği açıklaması - SporTrabzon'dan Bankalar Birliği hamlesiGalatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi Young Boys maçı öncesi imajını değiştirdi - SporYoung Boys maçı öncesi imajını değiştirdiFenerbahçe'den Amrabat için ilk resmi temas! Teklifin detayları belli oldu - SporF.Bahçe'den ilk resmi temas geldiRonaldo'dan emeklilik kararı! Hangi takımda veda edeceğini duyurdu - SporRonaldo'dan emeklilik kararı! Veda edeceği takım...
Sonraki Haber Yükleniyor...