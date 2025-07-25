Bonservisi bile ortaya çıkmıştı! Transferde son durumu babası açıkladı

Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov için Rus kulübü Dinamo Moskova ile görüşmeler devam ediyor. Transferde son durumu Kazak oyuncunun babası Batyrzhan Zaynutdinov açıkladı. 27 yaşndaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 12 maça çıkmış ve bir asist yapmıştı.

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yeni sezon planlamasında yer almayan Bakhtiyor Zaynutdinov'un kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için "2.5 milyon euro + bonuslar" karşılığında Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığı iddiasına cevap geldi.

TRANSFERDE SON DURUM

Kazak basınına açıklamalarda bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov'un babası, Dinamo Moskova ve Beşiktaş arasında Bakhtiyor'un transfer için görüşmeleri devam ettiğini söyledi.

"RUSYA'YA DÖNMESİNİ İSTİYORUM"

Sporx'te yer alan habere göre; Batyrzhan Zaynutdinov, "Henüz oğlumla Dinamo'ya muhtemel transferi hakkında konuşmadım. Bana bu konuda bir şey söylemedi. Ben de onun Rusya'ya geri dönüp, oynamasını isterim. Bildiğim kadarıyla şu an kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Elbette Dinamo ve Karpin, Bahtiyor için iyi bir seçenek. Onun eski teknik direktörü, bizim de sevdiğimiz bir antrenör" ifadelerini kullandı.