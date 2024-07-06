Bozkurt işaretiyle UEFA'dan ceza almıştı... Merih Demiral Hollanda maçı öncesi sahaya çıktı
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Bozkurt işaretiyle UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral Hollanda maçı öncesi sahaya çıkarak tribünleri alkışladı.
Avusturya maçında 'bozkurt' işaretiyle gol sevinci yaşayan Merih Demiral, UEFA tarafından alınan skandal kararla 2 maç cezaya çarptırılmıştı.
UEFA'nın kararı nedeniyle Hollanda maçı kadrosunda yer alamayan Merih Demiral maç öncesi sahaya çıktı.
Tribünleri alkışlayan Demiral'ı gören Ay-yıldızlı taraftalar kendisine yoğun tezahüratta bulundu.
Düzenleyen: Baki Sancak - Spor