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Bozkurt işaretiyle UEFA'dan ceza almıştı... Merih Demiral Hollanda maçı öncesi sahaya çıktı

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Bozkurt işaretiyle UEFA&#039;dan ceza almıştı... Merih Demiral Hollanda maçı öncesi sahaya çıktı
Merih Demiral, Uefa, Türkiye Spor, Haber

Spor Haberleri

Bozkurt işaretiyle UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral Hollanda maçı öncesi sahaya çıkarak tribünleri alkışladı.

Avusturya maçında 'bozkurt' işaretiyle gol sevinci yaşayan Merih Demiral, UEFA tarafından alınan skandal kararla 2 maç cezaya çarptırılmıştı.

UEFA'nın kararı nedeniyle Hollanda maçı kadrosunda yer alamayan Merih Demiral maç öncesi sahaya çıktı.

Tribünleri alkışlayan Demiral'ı gören Ay-yıldızlı taraftalar kendisine yoğun tezahüratta bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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