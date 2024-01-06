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    Brentford’a gitmeye hazırlanan Yunus Emre Konak istatistikleriyle göz kamaştırıyor

    Sivasspor’un 17’lik yıldızı, ligde en az bin dakika süre alan oyuncular içinde maç başına 1,83 ile en fazla top kazanan isimlerden birisi oldu, Avrupa’ya da damga vurdu.

    Brentford’a gitmeye hazırlanan Yunus Emre Konak istatistikleriyle göz kamaştırıyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Sivasspor’da bu sezon Servet Çetin yönetiminde ilk defa A takımda şans bulan ve ilk olarak Samsunspor maçında giydiği formayı bir daha çıkarmayan 2006 doğumlu genç oyuncu Yunus Emre Konak, Premier Lig takımlarından Brentford’a imza atmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun istatistikleri ise parmak ısırtacak cinsten. Bülent Uygun’un “Son 30 yılda gördüğüm en yetenekli oyuncu” şeklinde nitelendirdiği Yunus Emre, birçok istatistikte Süper Lig’in dünyaca ünlü milyon dolarlık yeteneklerini geride bırakmayı başardı ve Avrupa’ya da damga vurdu. 

    ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

    Ligde en az bin dakika sahada kalan oyuncular arasında maç başına 1,83 defayla en fazla top kazanan yedinci oyuncu olan Yunus, bu özelliğiyle Avrupa’nın en iyilerinden biri oldu. Avrupa’nın 10 büyük ligi ve Süper Lig’i kapsayan 11 ligde bu istatistikte yaşı Yunus’tan küçük olan hiçbir oyuncunun olmaması dikkati çekti. Yunus, Süper Lig’de şu ana kadar 1.328 dakika sahada kalırken, Avrupa’daki 11 ligde, Ajax forması giyen Jorrel Hato’nun ardından kendi yaş grubunda en fazla süre alan ikinci oyuncu oldu ve önümüzdeki yıllara damgasını vuracağının sinyallerini verdi.

    EN YETENEKLİ GENÇLERDEN

    İngiliz gazetesi The Guardian’ın hazırladığı “Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği” listesinde yer alan 17 yaşındaki Yunus Emre, bu sezon Süper Lig’de 17 maçta forma giyerek yaşından beklenmeyecek bir performans ortaya koydu. 

    MÜTHİŞ HİKÂYE, BATMAN'DAN LONDRA'YA

    Yunus Emre Konak, 10 Ocak 2006’da Batman’da dünyaya geldi. Futbola 2016’da Batman Tüpraşspor altyapısında başlayan Yunus Emre, 2018’de Sivasspor altyapısına transfer oldu. Bu sezon da takımının bütün maçlarında forma giydi. Yunus Emre, alt yaş gruplarında altı defa ay yıldızlı formayı giydi. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Brentford’a gitmeye hazırlanan Yunus Emre Konak istatistikleriyle göz kamaştırıyor
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