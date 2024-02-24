"Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var"
Düzenleyen: Levent Gültekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray Kulübü'nden yapılan "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var" paylaşım büyük dikkat çekti.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında uzatmalarda kazandığı penaltı sonrası mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
Düzenleyen: Levent Gültekin - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi