"Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var"

Düzenleyen: Levent Gültekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Şubat 2024 22:04 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 22:07 - Güncelleme:

Galatasaray, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray Kulübü'nden yapılan "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var" paylaşım büyük dikkat çekti.