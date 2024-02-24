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    • Haberler > Spor > "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var"

    "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var"

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    &quot;Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var&quot;
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray Kulübü'nden yapılan "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var" paylaşım büyük dikkat çekti.

    Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

    Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında uzatmalarda kazandığı penaltı sonrası mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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