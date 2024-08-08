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Buğra Ünal, modern pentatlon erkekler eskrim sıralamasında 7. oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Buğra Ünal, modern pentatlon erkekler eskrim sıralamasında 7. oldu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon erkekler eskrim sıralama turunda Buğra Ünal 7. oldu.

 

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon eskrim sıralama turları yapıldı.

North Paris Arena'da yapılan müsabakalarda milli sporcu Buğra Ünal, 225 puan toplayarak yedinci oldu.

Eskrim sıralama turunda Ukraynalı Oleksandr Tovkai lider, Mısırlı Ahmed Elgendy ikinci, Letonyalı Pavels Svecovs ise üçüncü sırada yer aldı.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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