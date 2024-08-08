Buğra Ünal, modern pentatlon erkekler eskrim sıralamasında 7. oldu
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon erkekler eskrim sıralama turunda Buğra Ünal 7. oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon eskrim sıralama turları yapıldı.
North Paris Arena'da yapılan müsabakalarda milli sporcu Buğra Ünal, 225 puan toplayarak yedinci oldu.
Eskrim sıralama turunda Ukraynalı Oleksandr Tovkai lider, Mısırlı Ahmed Elgendy ikinci, Letonyalı Pavels Svecovs ise üçüncü sırada yer aldı.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı