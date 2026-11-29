Taraftarların istifa tezahüratlarına maç sırasında "Maç sonunu bekleyin" diyerek karşılık veren Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşananlar nedeniyle kırgın olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ben buradayım, bir yere gitmiyorum." dedi.

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Süper Lig'de üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Çorum FK'da taraftarlar, teknik direktör Burak Yılmaz'ı istifaya davet etti. Maç sırasında tribünlere "Maç sonunu bekleyin" diyen ve bitiş düdüğünün ardından veda işareti yapan Yılmaz, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevinden ayrılmayacağını bildirdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK, sahasında ağırladığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligde üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan kırmızı-siyahlı ekipte taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde teknik direktör Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

"MAÇ SONUNU BEKLEYİN" DEDİ

Tribünlerden yükselen "Burak istifa" tezahüratları üzerine taraftarlara dönen Yılmaz, maçın sonunu beklemelerini istedi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlere veda anlamına gelen el hareketi yapan 41 yaşındaki teknik adam, istifa edeceği yönündeki beklentilerin aksine yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevine devam edeceğini duyurdu.

Burak Yılmaz maç sonunu bekleyin dedi, kararını açıkladı: Buradayım

"ÇOK KIRILDIM"

Çorum FK taraftarlarının Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte kendisini istifaya davet etmesinin onurunu ve gururunu kırdığını belirten Burak Yılmaz, kulübe kısa vadeli hedeflerle gelmediğini söyledi.

Yılmaz, "Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak Yılmaz istifa' diye bağırmak bir insanın onurunu, gururunu kırar. Ben başkanımızın vizyonu ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ama sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı. Ben çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz maç sonunu bekleyin dedi, kararını açıkladı: Buradayım

"BEN BURADAYIM, BİR YERE GİTMİYORUM"

Kulüp başkanı Savaş Balça'ya teşekkür eden Yılmaz, Çorum FK'yı daha iyi noktalara taşıyabileceğine inandığını ve görevinden ayrılmayacağını belirterek şunları kaydetti: "Ben buradayım, bir yere gitmiyorum."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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