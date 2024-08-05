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Buse Tosun Çavuşoğlu son 16 turunda ABD'li Amit Elor'a kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilo son 16 turunda ABD'li Amit Elor ile karşı karşıya geldi. Rakibine 10-2 yenilen Buse, oyunlara veda etti.

 
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları başladı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda mindere çıktı.

ABD'li Amit Elor'la karşılaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, rakibine 10-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı sporcu, rakibinin finale kalması durumunda, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı elde edecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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