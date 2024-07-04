Çağlar Söyüncü'den Mourinho sözleri! 'Beni istediğini biliyordum'

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçirdikten sonra bonservisi alınan Çağlar Söyüncü, açıklamalar yaptı. Jose Mourinho'nun kendisini istediğini bildiğini söyleyen Söyüncü, sakatlığı hakkında bilgi verdi.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olan Çağlar Söyüncü, basın toplantısı düzenledi. Sakatlığı hakkında bilgi veren Söyüncü, Jose Mourinho hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Çağlar Söyüncü, "Hocamız Tottenham'dayken ben Leicester'daydım. Konferans Ligi'nde de karşılaşmıştık. Konuşmalarımız oldu ve beni istediğini biliyordum. Buraya gelince de çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim. Hoca dünya çapında kendini kanıtlamış bir insan. Bizler çok şanslıyız. Böyle büyük bir ismin Türkiye'ye gelmesi çok büyük bir şans, mutluyuz." dedi.

1 HAFTA DAHA VAR DİYEBİLİRİM

Sakatlık durumunun iyiye gittiğini belirten Çağlar, "En son doktorlarımızla konuştuğumuzda MR'da geçen seneki son maçtan dolayı bir görüntü olduğunu söylediler. Takım arkadaşlarım erken başladı, şu anda onlarla aynı seviyede değilim. Risk almadan, 1 hafta daha var diyebilirim. Sonrasında takımla çalışmalara başlayacağım." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Çağlar Söyüncü, "Burada kalmak istediğimi kendi başkanımıza söyledim. Uzun süre Avrupa'da oynadığım için mutluyum ama Fenerbahçe'de oynamak istediğimi, önceliğimin burası olduğunu söyledim. İlk önceliğim burasıydı, sonunda oldu." ifadelerini kullandı.

TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM

Çağlar Söyüncü, A Milli Takım ve EURO 2024'le ilgili soruya, "Bütün arkadaşlarımı ve hocamızı tebrik ediyorum. Gruptan çok güzel çıktık. Eksiklerimiz elbette var ama bunlar rövanşı olmayan maçlar. Sakatlığımdan dolayı orada olmadığım için üzgünüm. Hollanda maçında da turu geçeceğimize inanıyorum." cevabını verdi.

Yeni sezonla ilgili ise Çağlar Söyüncü şu ifadeleri kullandı, "Hepimiz hazırız. Biz hazır olmak zorundayız. Kendimizi hazır tutmalıyız. Çok kaliteli isimler var. Kadronun bozulmaması da önemliydi. Uzun bir sezon olacak. Sezonun uzunluğuyla ilgili bir düşüncem yok. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız."