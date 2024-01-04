Çağlar Söyüncü’nün Avrupa'da kalma arzusu hesapları değiştirdi! Stoperde ibre Savic'e döndü

4 Ocak 2024 10:18 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 10:28

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de stoper planlamasında değişiklik oldu. Sarı lacivertliler, yerli olmasının da etkisiyle önceliği Çağlar Söyüncü’ye vermişti. Ancak Atletico Madrid’de umduğunu bulamayan, EURO 2024’ü kaçırmamak için düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen millî savunmacı, Kanarya’ya yeşil ışık yaksa da önceliği Avrupa’ya verdiği için gözden düştü. 27 yaşındaki stoperin ancak istediği teklifleri alamaması hâlinde Fenerbahçe’yi seçeceğini hisseden yönetim, listede yenileme yaparak Çağlar’ın yerine takım arkadaşı Stefan Savic’i ilk sıraya çekti.

İŞ BONSERVİSE KALDI

Edin Dzeko’nun da referansıyla 32 yaşındaki Savic’e yoğunlaşan Fenerbahçe, Karadağlı yıldıza üç yıllık sözleşme teklif etti. Savic senelik 2,5 milyon avroluk gelirin yanı sıra bonuslar da içeren sunumu prensipte onaylarken, transfer kulüplerin anlaşmasına kaldı. Sarı lacivertliler sezon sonunda boşa çıkacak tecrübeli stoper için ödeme yapmak istemese de Atletico Madrid’in 1,5 milyon avroluk bonservis talebi bulunuyor. Savic, 9. sezonunu yaşadığı İspanyol devinden transferinde kolaylık talep ederken anlaşmanın kısa sürede kesinlik kazanması bekleniyor.

Dev bir kariyer İngiltere’de Manchester City, İtalya’da Fiorentina forması giyen Savic, 2015’te Çizme’ye Atletico’ya için veda ederken bonservisi için 12 milyon avro ödenmişti.

ESKİLERİ DÜŞÜNMÜYOR

F.Bahçe’de 2024’ün ilk idmanı dün gerçekleşti. İstanbulspor maçının startını veren Kanarya’da Becao ve Zajc’ın sakat, Fred, Mert Hakan ve İrfan Can’ın cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Osayi ile Djiku da Afrika Kupası’nda. Ancak İsmail Kartal “Eksiklerimiz var ama bahane üretecek değiliz” diyor.

SABRI TÜKENDİ

Milan’dan ayrılma kararı alan ve Fenerbahçe’yle her konuda anlaşan Rade Krunic, İtalyan devine rest çekti. Sarı lacivertlilerin 3 milyon avroluk teklifine rağmen, İtalyanların 6 milyon avroluk ısrarı transferi askıda bırakırken, 30 yaşındaki 6 numara “Bırakın gideyim” çıkışında bulundu.

KAPIYA DAYANDILAR

Fenerbahçe’de bu sezon fazla forma şansı bulamayan isimler Süper Lig ekiplerinin yakın markajında. Samet başta olmak üzere, Emre Mor, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz için teklifler geliyor. Uzun süre sonra takımla çalışmalara başlayan Lincoln de radarda. Batshuayi için ise Belçika ve İngiltere’den talip var.

MENAJERİ ÇAĞRILDI

Sezon başında sözleşme yenilenen ancak sakatlıklar sebebiyle beklentileri veremeyen Miha Zajc’ın kalemi ameliyat masasına yatmasıyla kırıldı. Fenerbahçe, Sloven yıldızdan kendisine kulüp bulmasını istedi. Başakşehir, Adana Demir ve Karagümrük’ün yanı sıra İtalya’dan da talipleri olan Zajc için menajeri görüşmelere başladı.