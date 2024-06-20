CANLI | EURO 2024'te İngiltere ve Danimarka karşı karşıya geliyor

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 18:21 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 19:05 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

C Grubu’nda mücadele eden Danimarka ve İngiltere, grup aşamasında ikinci maçlarına çıkıyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.