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CANLI ANLATIM

CANLI | EURO 2024'te İngiltere ve Danimarka karşı karşıya geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | EURO 2024&#039;te İngiltere ve Danimarka karşı karşıya geliyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

C Grubu’nda mücadele eden Danimarka ve İngiltere, grup aşamasında ikinci maçlarına çıkıyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK DÜDÜK GELDİ
  • İLK 11'LER

20.06.2024 19:02

İLK DÜDÜK GELDİ

Karşılaşma İngiltere'nin vuruşuyla başladı.

20.06.2024 18:21

İLK 11'LER 

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

YER: FRANKFURT ARENA

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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