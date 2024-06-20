CANLI | EURO 2024'te İngiltere ve Danimarka karşı karşıya geliyor
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
C Grubu’nda mücadele eden Danimarka ve İngiltere, grup aşamasında ikinci maçlarına çıkıyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Canlı Anlatım Özeti
- İLK DÜDÜK GELDİ
- İLK 11'LER
20.06.2024 19:02
İLK DÜDÜK GELDİ
Karşılaşma İngiltere'nin vuruşuyla başladı.
20.06.2024 18:21
İLK 11'LER
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.
YER: FRANKFURT ARENA
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi