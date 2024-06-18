CANLI | Portekiz ve Çekya karşı karşıya geliyor!

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2024 22:07 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 22:47 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye ile aynı grupta bulunan Portekiz ve Çekya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.