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CANLI ANLATIM

CANLI | Portekiz ve Çekya karşı karşıya geliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | Portekiz ve Çekya karşı karşıya geliyor!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye ile aynı grupta bulunan Portekiz ve Çekya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK YARI SONA ERDİ
  • RONALDO'DAN SÜPER HAREKET
  • HAKEMİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET
  • ÇEKYA SAVUNMASINDAN KRİTİK MÜDAHALE
  • PORTEKİZ GOLE YAKLAŞTI
  • PORTEKİZ ETKİLİ GELDİ

18.06.2024 22:46

İLK YARI SONA ERDİ

Portekiz 0-0 Çekya

18.06.2024 22:46

RONALDO'DAN SÜPER HAREKET

45' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cristiano Ronaldo, tek hareketle yüzünü kaleye döndü, yıldız oyuncunun şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

18.06.2024 22:40

HAKEMİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET

38' Sol taraftan ceza sahasına girmeye çalışan Leao yerde kaldı. Hakem Portekizli oyuncuya hakemi aldatmaya yönelik hareket sebebiyle sarı kart gösterdi.

18.06.2024 22:33

ÇEKYA SAVUNMASINDAN KRİTİK MÜDAHALE

32' Ronaldo'nun pasında karşı karşıya kalan Vitinha'nın vuruşunda savunma araya girdi.

18.06.2024 22:26

PORTEKİZ GOLE YAKLAŞTI

25' Bruno Fernandes'in içeri çevirdiği topa Leao uzandı ancak topa dokunamadı. Portekiz mutlak gol şansını kaçırmış oldu.

18.06.2024 22:08

PORTEKİZ ETKİLİ GELDİ

8' Leao'nun ortasında Ronaldo kafayı vurdu top direğin dibinden dışarı çıktı.

YER:ALMANYA

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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