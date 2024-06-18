CANLI | Portekiz ve Çekya karşı karşıya geliyor!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye ile aynı grupta bulunan Portekiz ve Çekya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
- İLK YARI SONA ERDİ
- RONALDO'DAN SÜPER HAREKET
- HAKEMİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET
- ÇEKYA SAVUNMASINDAN KRİTİK MÜDAHALE
- PORTEKİZ GOLE YAKLAŞTI
- PORTEKİZ ETKİLİ GELDİ
18.06.2024 22:46
İLK YARI SONA ERDİ
Portekiz 0-0 Çekya
18.06.2024 22:46
RONALDO'DAN SÜPER HAREKET
45' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cristiano Ronaldo, tek hareketle yüzünü kaleye döndü, yıldız oyuncunun şutunu kaleci güçlükle çıkardı.
18.06.2024 22:40
HAKEMİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET
38' Sol taraftan ceza sahasına girmeye çalışan Leao yerde kaldı. Hakem Portekizli oyuncuya hakemi aldatmaya yönelik hareket sebebiyle sarı kart gösterdi.
18.06.2024 22:33
ÇEKYA SAVUNMASINDAN KRİTİK MÜDAHALE
32' Ronaldo'nun pasında karşı karşıya kalan Vitinha'nın vuruşunda savunma araya girdi.
18.06.2024 22:26
PORTEKİZ GOLE YAKLAŞTI
25' Bruno Fernandes'in içeri çevirdiği topa Leao uzandı ancak topa dokunamadı. Portekiz mutlak gol şansını kaçırmış oldu.
18.06.2024 22:08
PORTEKİZ ETKİLİ GELDİ
8' Leao'nun ortasında Ronaldo kafayı vurdu top direğin dibinden dışarı çıktı.
YER:ALMANYA
Kaynak: Türkiye Gazetesi