Carlo Ancelotti'nin başı kadrosuyla belada! 'Oynatacak bir yer bulacağız' diyerek açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geleceğe dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Kadrosundaki yıldızları değerlendiren Ancelotti, Mbappe'yi nerede oynatacağını hakkında konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yeni sezon öncesi açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam, yeni transferi dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe hakkında açıklamalar yaptı.

BENDEN SIKILDIĞI ZAMAN...

Real Madrid'de mutlu olduğunu söyleyen Carlo Ancelotti, "Real Madrid benden sıkıldığı zaman ne yapacağıma karar vereceğim." dedi.

BAŞARISIZ OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM

Daha önce başarısız olduğu kulüpler hakkındaki soruyu cevaplayan İtalyan teknik adam, "Juventus, Napoli ve Everton'da başarısız olduğumu düşünmüyorum. Bunlar beni gözümde önemli tecrübelerdi." ifadelerini kullandı.

MBAPPE'YE YER BULACAĞIZ

Kylian Mbappe transferi hakkında konuşan Ancelotti, "Real Madrid bir aile. Kylian Mbappe'ye bir yer bulacağız. Onu bir pozisyona yerleştireceğim." sözlerini sarf etti.

GENLERİNDE ŞAMPİYONLUK VAR

Jude Bellingham hakkında övgü dolu sözler sarf eden Ancelotti, "Antrenmanlar bir oyuncuyu geliştirebilir ve ona birçok şey katabilir ancak şampiyon olmak için genetiğe ihtiyacınız var. Bellingham'ın genlerinde şampiyonluk var." sözlerini sarf etti.