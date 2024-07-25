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Çaykur Rizespor Gökhan Akkan ile yeniden sözleşme imzaladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çaykur Rizespor Gökhan Akkan ile yeniden sözleşme imzaladı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çaykur Rizespor, sözleşmesi sonra eren deneyimli kalecisi Gökhan Akkan ile yeniden anlaştı. Karadeniz ekibi, Gökhan Akkan ile 1 yıllık kontrat yapıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren kaleci Gökhan Akkan ile yeniden anlaşmaya vardı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Slovenya kampına katılan Gökhan Akkan, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini yeniden 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Kalecimiz Gökhan Akkan'a yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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