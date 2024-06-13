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Çaykur Rizespor Papanikolaou’yu kadrosuna kattı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çaykur Rizespor Papanikolaou’yu kadrosuna kattı!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor, Giannis Papanikolaou’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, Giannis Papanikolaou’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Karadeniz ekibi, Rakow Czestochowa takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

"Çaykur Rizespor'umuz Polonya’nın Raków Częstochowa takımından Giannis Papanikolaou'u kadrosuna kattı. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki Orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou’a “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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