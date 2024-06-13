Çaykur Rizespor Papanikolaou’yu kadrosuna kattı!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çaykur Rizespor, Giannis Papanikolaou’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor, Giannis Papanikolaou’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Karadeniz ekibi, Rakow Czestochowa takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
"Çaykur Rizespor'umuz Polonya’nın Raków Częstochowa takımından Giannis Papanikolaou'u kadrosuna kattı. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki Orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou’a “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi