Celtic faturasını canlı yayında kesti, Beşiktaşlı yıldıza isyan etti: Hemen yollarım

Eski futbolcu Nihat Kahveci, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Celtic'e 3-2 yenildiği maçı yorumladı. Siyah-beyazlı ekibin yediği ilk golde Emmanuel Agbadou'nun hatasına değinen Kahveci, ara transfer döneminde Fildişi Sahilli stoperin yerine defansa takviye yapılması gerektiğini savundu.

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Nihat Kahveci, Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Nihat Kahveci, 2011 yılında Beşiktaş'ta futbolu bıraktı.

"ASİSTİ YAPMASA MAÇ DÖNMEYECEK"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, "20 milyon euroluk Agbadou... 'Yanına iyi bir stoper koyarsak muhteşem! 6 numarada bile oynar, o kadar teknik' dediler. Alın Agbadou'yu! Hiçbir şey oynamayan rakibi canlandırdı. Kasımpaşa maçında gösterilmeyen kırmızı kart, bugün asist! O asisti yapmasa belki maç dönmeyecek. NBA maçlarında tribünlerde 'Defans... Defans…"'diye bağırırlar kritik anlarda. Beşiktaş da bağırıyor devre arası için 'Defans!' Agbadou'yu hemen yollarım. Hava yapanlara da sorarım; -muhteşem futbolcu ya kime göreyse?- O kadar olur mu ya! Kasımpaşa maçında net hata. Bugün hiçbir sıkıntı yok, orta sahayı geçemiyor Celtic. Hayatımda gördüğüm en kötü Celtic'i izledim ilk yarı. Hiçbir şey yokken bu maçı nasıl bu hale getirdiniz?" ifadelerini kullandı.

Emmanuel Agbadou

"OUATTARA EN İYİ MAÇINI OYNADI"

Beşiktaş'ın sol beki Kassoum Ouattara'nın performansını öven ünlü yorumcu, "Sadece Agbadou değil, bütün defans kötüydü. Bu arada Ouattara ilk yarı çok iyi oynadı. Beşiktaş'taki en iyi maçını oynamış olabilir. Trossard hareketliydi. Penaltıyı Olaitan atıyor, penaltıyı da zor atıyoruz. Kaleciden dönüyor" yorumunu yaptı.

Kassoum Ouattara

"ORKUN'A HELAL OLSUN"

Üç hafta süren sakatlığını atlattıktan sonra Celtic maçıyla sahalara dönen Orkun Kökçü'nün performansına değinen Kahveci, "Haydi 2-2 oldu, neden olmasın diyoruz. Orkun'a da helal olsun. Orkun'suz Beşiktaş zaten bağırıyordu; 'Orkun gel' diye. Mis gibi gol attı: 2-2. Ya şu takımı dirilttik ya! O ilk yarıda izlediğim Celtic, Konferans Ligi'nde oynayamaz. Ernest Poku bir döndü penaltıyı aldı. Ama muhteşem döndü. Bana ikinci bir olumlu hareketini söylesene. İlhan niye daha önce girmez" şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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