Celtic yıldızı, İskoçya'da manşetlere çıktı: Beşiktaş'ı yaktı, umutları canlı tuttu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya geniş yer ayıran İskoç basını, sonradan oyuna dahil olup Celtic Park'ta 2 gol atan Kolombiya santrfor Camilo Duran'ı ön plana çıkardı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Celtic’e 3-2 yenildi. İlk galibiyetini alan İskoç ekibi, puanını 3 yaptı. Siyah-beyazlılar ise ilk mağlubiyetini yaşadı ve 7 puanda kaldı. NTV Spor'un aktardığına göre; Celtic-Beşiktaş maçı İskoç medyasında geniş yankı buldu.

The Scotsman: Celtic uykusuzluğu giderdi

“Yedek kulübesinden gelen gollerle Celtic, Beşiktaş karşısında geriden gelerek 3-2'lik galibiyet elde etti. İlk yarı adeta bir şişeye doldurulup uykusuzluk ilacı olarak kullanılabilirdi. Celtic'in Beşiktaş ceza sahasında sadece bir şutu ve iki geçerli topa dokunuşu oldu. Türk takımı da kayda değer pek bir şey yapmadı; eski Rangers kanat oyuncusu Vaclav Cerny ise sürekli olarak yuhalandı.”

Vaclav Cerny

Daily Record: Celtic'in havai fişek gösterisi Beşiktaş'ı yaktı

“Parkhead'deki maçın ikinci yarısı, Callum Osmand ve Camilo Duran'ın attığı gollerle alevlendi ve şu ana kadar sönük geçen sezona yeni bir soluk getirdi. Ancak Martin O'Neill, yedek kulübesinden birkaç muhteşem oyuncuyu oyuna sokarak bu maçı küllerinden diriltti ve Avrupa Ligi umutlarını canlı tuttu. Hem de zar zor. Callum Osmand ve Camilo Duran, tamamen sönük geçen bir gecede son dakikalarda adeta havai fişek gösterisi yaptılar.”

Camilo Duran, bu sezon 20 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

The Times: Uykudan esintiye! Celtic, ilk Avrupa Ligi zaferi için canlandı

“Oyuna sonradan giren Callum Osmand ve Camilo Duran'ın golleriyle İskoç şampiyonu, maçın son yarım saatinde unutulmaz bir performans sergileyerek skoru değiştirdi.”

Celtic, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.

Sky Sports: Duran ve Osmand, Celtic'i galibiyete taşıdı

“Martin O'Neill'in ilham verici oyuncu değişiklikleri, Celtic'in Beşiktaş karşısında geriden gelerek 3-2'lik galibiyetle Avrupa Ligi macerasına yeniden hayat vermesini sağladı.”

TNT Sports: Celtic çılgın geri dönüşe imza attı

“Camilo Duran'ın iki golüyle Martin O'Neill'in öğrencileri, çılgın bir geri dönüşün ardından zafere ulaştı.”

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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