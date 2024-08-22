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Cem Bölükbaşı, Belçika'da Le Mans Serisi'nin dördüncü yarışına çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cem Bölükbaşı, Belçika&#039;da Le Mans Serisi&#039;nin dördüncü yarışına çıkacak

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da dayanıklılık yarışması Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü yarışında piste çıkacak.

Cem, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla dördüncü yarışında, Belçika’daki Spa - Francorchamps'da takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 12.30'da başlayacak.

Cem Bölükbaşı, daha önce Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi temsil etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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