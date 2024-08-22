Cem Bölükbaşı, Belçika'da Le Mans Serisi'nin dördüncü yarışına çıkacak
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da dayanıklılık yarışması Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü yarışında piste çıkacak.
Cem, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla dördüncü yarışında, Belçika’daki Spa - Francorchamps'da takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.
Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 12.30'da başlayacak.
Cem Bölükbaşı, daha önce Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi temsil etti.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı