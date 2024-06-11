Chealsea'nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku'ya yapılan teklif ortaya çıktı

Düzenleyen: Ahmet Polat 11 Haziran 2024 14:14 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Transfer döneminin başından bu yana adı Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku'yu isteyen takımlar arasında İtalya'nın köklü kulübü Napoli'de bulunuyor. Conte yönetimindeki Napoli'nin Lukaku için Chealsea'ye yaptığı teklif belli oldu.