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Chealsea'nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku'ya yapılan teklif ortaya çıktı

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Chealsea&#039;nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku&#039;ya yapılan teklif ortaya çıktı

Spor Haberleri

Transfer döneminin başından bu yana adı Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku'yu isteyen takımlar arasında İtalya'nın köklü kulübü Napoli'de bulunuyor. Conte yönetimindeki Napoli'nin Lukaku için Chealsea'ye yaptığı teklif belli oldu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Portekizli teknik adamın takımın başına gelmesinin ardından eski öğrencilerinin adı sıklıkla sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı. Bu oyuncuların başında ise bonservisi Chealsea'de bulunan Romelu Lukaku var.

Chealsea'nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku'ya yapılan teklif ortaya çıktı - 1. Resim

NAPOLİ'NİN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Belçikalı oyuncuyla Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan takımlarının ve Napoli'nin ilgisi olduğu iddia ediliyor. Özellikle Antonio Conte'nin Napoli'nin başına geçmesinin ardından Lukaku'yu transfer etmek istediği biliniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İtalyan ekibi, Lukaku'nun bonservisini elinde bulunduran Chelsea'ye bonuslar dahil 15 milyon Euro teklif etti.

Chealsea'nin 40 milyon Euro istediği iddia edilmişti! Lukaku'ya yapılan teklif ortaya çıktı - 2. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık geçiren Belçikalı forvet Romelu Lukaku, 47 maçta görev yaptı. Yıldız oyuncu, 21 gol attı, 4 asistlik performans gösterdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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