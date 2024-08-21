Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Chelsea, Portekizli yıldız Joao Felix'i transfer etti

Chelsea, Portekizli yıldız Joao Felix'i transfer etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Chelsea, Portekizli yıldız Joao Felix&#039;i transfer etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den 24 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Joao Felix'i transfer ettiğini duyurdu.

İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Açıklamada, Portekiz milli takımı futbolcusu ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joao Felix, Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 44 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bolu'da orman yangını! 36 hane tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'ndan emekli oldu - SporEfsane Alman kaleci veda ettiGalatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasına Young Boys maçıyla başlıyor! - SporGalatasaray, Devler Ligi sahnesine çıkıyorMehmet Sepil'den Ali Koç'a yapılan saldırı sonrası çarpıcı sözler! "Kastı olmasa bile..." - SporSaldırı olayı sonrası çarpıcı sözlerCristiano Ronaldo'dan sosyal medya hamlesi! Milyonlar bunu bekliyordu... - Spor"Bekleyiş sona erdi" diyerek duyurduTrabzonspor'da 4 ayrılık! Bordo-mavililer KAP'a bildirdi - SporFırtına'da 4 ayrılık birden! KAP'a bildirildiİşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - Sporİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i! Herkes sürpriz bekliyordu
Sonraki Haber Yükleniyor...