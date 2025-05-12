Chelsea - Real Betis finalinde Halil Umut Meler'e görev! UEFA final hakemlerini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 18:31 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 18:37 - Güncelleme:

UEFA, final maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Real Betis ile Chelsea arasında 28 Mayıs’ta Polonya’nın Wroclaw şehrinde oynanacak UEFA Konferans Ligi finalinde Halil Umut Meler de görev yapacak.

UEFA, üç büyük Avrupa kupasının final maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. FİNAL HAKEMLERİ BELLİ OLDU Buna göre Halil Umut Meler, Real Betis ile Chelsea arasında 28 Mayıs’ta Polonya’nın Wroclaw şehrinde oynanacak UEFA Konferans Ligi finalinde 4. hakem olarak görev yapacak. Mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto yönetecek. Yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Wroclaw Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada VAR koltuğunda Fransız Jerome Brisard, AVAR görevinde ise Willy Delajod yer alacak. İlgili Haber UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Finalde Manchester United Tottenham karşılaşacak!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş