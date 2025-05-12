Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Chelsea - Real Betis finalinde Halil Umut Meler'e görev! UEFA final hakemlerini açıkladı

Chelsea - Real Betis finalinde Halil Umut Meler'e görev! UEFA final hakemlerini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Chelsea - Real Betis finalinde Halil Umut Meler&#039;e görev! UEFA final hakemlerini açıkladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA, final maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Real Betis ile Chelsea arasında 28 Mayıs’ta Polonya’nın Wroclaw şehrinde oynanacak UEFA Konferans Ligi finalinde Halil Umut Meler de görev yapacak.

UEFA, üç büyük Avrupa kupasının final maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Chelsea - Real Betis finalinde Halil Umut Meler'e görev! UEFA final hakemlerini açıkladı - 1. Resim

FİNAL HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Buna göre Halil Umut Meler, Real Betis ile Chelsea arasında 28 Mayıs’ta Polonya’nın Wroclaw şehrinde oynanacak UEFA Konferans Ligi finalinde 4. hakem olarak görev yapacak. Mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto yönetecek.

Yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek.

Wroclaw Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada VAR koltuğunda Fransız Jerome Brisard, AVAR görevinde ise Willy Delajod yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir'de doğal gaz patlamasında şok eden gelişme! Bağlantı borusunu kesip çakmağı ateşlemiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Carlo Ancelotti imzayı attı! Ülke tarihinde bir ilk olacak - SporBeklenen oldu, Ancelotti imzayı attıSüper Lig ekibinden şaşırtan plan! Hedefte Cengiz Ünder'in takım arkadaşı var - SporTrabzonspor'un hedefinde Cengiz Ünder'in takım arkadaşı varŞampiyon yaptı, veda etti! Yerine en büyük aday Emre Belözoğlu - SporŞampiyon yaptı, veda etti! Yerine en büyük aday Emre BelözoğluGenç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Kulübüne veda etti - SporGenç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Kulübüne veda ettiLivakovic ve Yusuf Akçiçek sürprizi! Fenerbahçe'nin listesi şaşırttı - SporLivakovic ve Yusuf Akçiçek sürpriziArda Güler için yeni dönem başlıyor! İmzalar atıldı, dünyaca ünlü gazeteci duyurdu - SporArda Güler için yeni dönemin kapısı aralanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...