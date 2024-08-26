Christoph Daum'un ölümü sonrası Ümit Özat gözyaşlarını tutamadı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 26 Ağustos 2024 13:33 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 13:38 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin efsane teknik adamlarından biri olan Christoph Daum, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Alman hoca ile hem Fenerbahçe'de hem de Köln'de çalışan Ümit Özat, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.