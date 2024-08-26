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Christoph Daum'un ölümü sonrası Ümit Özat gözyaşlarını tutamadı

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Christoph Daum&#039;un ölümü sonrası Ümit Özat gözyaşlarını tutamadı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin efsane teknik adamlarından biri olan Christoph Daum, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Alman hoca ile hem Fenerbahçe'de hem de Köln'de çalışan Ümit Özat, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Türk futbolunda derin izler bırakan deneyimli teknik adam Christoph Daum, hayata gözlerine yumdu. 

Christoph Daum'un ölümü sonrası Ümit Özat gözyaşlarını tutamadı - 1. Resim

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da hocalık yapan Daum, sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasında girdi. Daum'un ölümü ülkemizde de herkesi üzerken, eski öğrencisi Ümit Özat, canlı yayında ağladı.

Christoph Daum'un ölümü sonrası Ümit Özat gözyaşlarını tutamadı - 2. Resim

Daum'la hem Fenerbahçe'de hem de Köln'de çalışan Özat, "Bazen hıçkıra hıçkıra ağlamak istersin ama ağlayamazsın. Şimdi gol sevinçlerine falan bakıyorum..." ifadelerini kullanırken, o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Christoph Daum'un ölümü sonrası Ümit Özat gözyaşlarını tutamadı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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