Christoph Daum'un ölümü sonrası Ümit Özat gözyaşlarını tutamadı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin efsane teknik adamlarından biri olan Christoph Daum, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Alman hoca ile hem Fenerbahçe'de hem de Köln'de çalışan Ümit Özat, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.
Türk futbolunda derin izler bırakan deneyimli teknik adam Christoph Daum, hayata gözlerine yumdu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da hocalık yapan Daum, sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasında girdi. Daum'un ölümü ülkemizde de herkesi üzerken, eski öğrencisi Ümit Özat, canlı yayında ağladı.
Daum'la hem Fenerbahçe'de hem de Köln'de çalışan Özat, "Bazen hıçkıra hıçkıra ağlamak istersin ama ağlayamazsın. Şimdi gol sevinçlerine falan bakıyorum..." ifadelerini kullanırken, o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor