Cristiano Ronaldo kararını verdi: Al-Nassr ile yeni sözleşme

Adı sık sık transfer iddialarıyla anılan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılmıyor. Al-Nassr, yıldız futbolcuyla 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sona eriyor. Bir süredir Suudi Arabistan'dan ayrılacağı yönündeki söylentilerle gündeme gelen Portekizli yıldız, Al-Nassr ile yola devam etme kararı aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al-Nassr kulübü, 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme için son aşamaya geldi. Taraflar, 2027 yazına kadar sürecek yeni bir kontrat üzerinde anlaşmak üzere detayları gözden geçiriyor.

Birçok kaynak, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediğini, hatta ülke fonunun onu daha yüksek bir bedelle başka bir Suudi kulübe yönlendirmeyi planladığını öne sürmüştü. Ancak tecrübeli futbolcu, Al-Nassr ile kalma yönünde adım atarak bu söylentileri şimdilik geride bıraktı.

Al-Nassr formasıyla geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan yıldız oyuncu, 39 gol atıp 12 asist yaptı. Cristiano Ronaldo, kısa süre önce Portekiz Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmıştı.