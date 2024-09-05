Cristiano Ronaldo'dan anlamlı gol! Portekizli yıldız yere yığılıp, hüngür hüngür ağladı

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a gol atarak tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Portekiz Milli Takımı, Uluslar Ligi'nin ilk maçında Hırvatistan'ı konuk etti.

Maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, mücadelenin 34. dakikasında fileleri sarsarak kariyerinin 900. golünü kaydetti.

Dünyaca ünlü yıldız attığı gol sonrası yere yığılarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası'na da göz kırpmıştı.

Kendini iyi ve formda hissettiğini söyleyen Ronaldo, "2026 Dünya Kupası hakkında şu anda cevap veremem. Anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. O gün geldiğinde şartlara göre kararımı verebilirim" demişti.

RONALDO'NUN 900. GOLÜ