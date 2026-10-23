Cristiano Ronaldo'dan görülmemiş jest: Büyük alkış aldı

Suudi Arabistan Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun gol attığı maçta Al Nassr, deplasmanda karşılaştığı Al-Faisaly takımını 3-1 mağlup etti. Maçın oyuncusu seçilen Ronaldo, ödülünü takım arkadaşı Abdullah Al-Hamdan'a takdim etti.

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Ange Postecoglou yönetimindeki Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Giovanni Solinas'ın çalıştırdığı Al-Faisaly ile karşı karşıya geldi.

MAÇTA 4 GOL ATILDI

Majmaah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk Al Nassr 3-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Abdullah Alhamddan, 49. dakikada Cristiano Ronaldo ve 79. dakikada Angelo kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 66. dakikada Theo Batombo'dan geldi.

RONALDO HEDEFİNE 18 GOL UZAKLIKTA

Kariyerinde bin gole ulaşmayı hedefleyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, mücadelede attığı golle kariyerindeki gol sayısını 982'ye çıkardı. 41 yaşındaki süperstar, profesyonel kariyerinde çıktığı 1342 karşılaşmada 982 gol ve 261 asist kaydetti.

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MAÇIN ADAMI ÖDÜLÜNÜ ARKADAŞINA VERDİ

Karşılaşmanın ardından "maçın adamı" seçilen Cristiano Ronaldo, ödülün karşılaşmayı birer gol ve asistle tamamlayan Alhamddan'ın hakkı olduğunu belirterek takıma arkadaşına verdi. Alhamddan ile el ele ödül alanına giden Ronaldo'nun bu jesti büyük takdir topladı.

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