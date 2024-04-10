Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı'na özel sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı için paylaşım yaptı.

Portekizli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun! Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Al Nassr formasıyla bu sezon 56 maça çıktı. 39 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 50 gol ve 14 asistlik performans gösterdi.

Ronaldo, daha önce Filistin için yaptığı yardım çağrılarıyla Müslüman coğrafyasında büyük saygı toplamıştı.

Kariyerinde Real Madrid, Manchester United, Juventus gibi takımların formasını giyen Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın ardından sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.