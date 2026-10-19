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Cristiano Ronaldo'nun cezası açıklandı

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Cristiano Ronaldo'nun cezası açıklandı
Başlık ResmiCristiano Ronaldo'nun cezası açıklandı

Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Portekiz Milli Takım kampını izinsiz terk eden Cristiano Ronaldo, 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 bin avro para cezası aldı.

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Portekiz Milli Takımı'nın kampını izinsiz olarak terk eden Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu. Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampını izinsiz terk ettiği için 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 bin avro para cezasına çarptırıldı.

MİLLİ TAKIM KAMPINI TERK ETMİŞTİ

41 yaşındaki süperstar, Teknik Direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesi kampı izinsiz terk etmişti. Deneyimli futbolcu, daha sonra yaptığı açıklamada milli takımı tamamen bırakmadığını duyurmuştu.

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Portekiz Milli Takımı'nda 234 maçta görev yapan Cristiano Ronaldo, 146 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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