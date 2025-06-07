Cristiano Ronaldo'nun eski koruması birlikte çalışırken günlük ne kadar kazandığını açıkladı!

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun eski koruması Hichman Bukhari'nin açıklamaları gündem oldu. Ronaldo'nun Real Madrid'de oynarken korumalığını yapan Bukhari, o dönem günlük ne kadar kazandığını açıkladı.

Hichman Bukhari, Cristiano Ronaldo ile çalıştığı dönemle ilgili konuştu. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Madrid'de dört yıl boyunca korumalığını yapan Bukhari, süper yıldızı korumak için ne kadar para aldığını açıkladı.

GÜNLÜK ALDIĞI PARAYI AÇIKLADI

Bukhari, Telecinco'ya verdiği röportajda Ronaldo'nun kendisine hizmetleri karşılığında günlük 850 sterlin ödediğini söyledi.

Ronaldo'yu koruduğu dönemle ilgili konuşan Bukhari, Portekizli yıldızın hayatı tehlikede olan yüksek riskli bir müşteri olmadığını sözlerine ekledi.

"PROFİLİ YÜKSEK RİSKLİ DEĞİLDİ"

"Çalışmamız müvekkilin profiline bağlıdır. Dört yıl birlikte çalıştığım Cristiano'nun profili yüksek riskli değildi çünkü insanlar onu öldürmek istemiyordu ve ölüm tehditleri almıyordu." diyen Bukhari şu ifadeleri kullandı:

"SADECE HAYRANLARI VE HIRSIZLAR TEHDİT EDİYORDU" "Sadece hayranlar veya kendisini soymak isteyenler tarafından tehdit ediliyordu. Her zaman nereye gittiğimizi, orada kimlerin olacağını bilmemiz, giriş ve çıkış noktalarımızın ve temas noktalarımızın net olması gerekiyor."

"SİLAH KULLANMAM GEREKİRSE KULLANIRIM"

Hayatların tehlikede olabileceğinin her zaman farkında olmaları gerektiğini belirten Bukhari, işiyle ilgili "Bir insanı korumaya istekli olmalısınız ve bazen onları korumak için hayatınızı vermelisiniz. Silah kullanmam gerekirse kullanırım. Önemli olan hızlı düşünme, sorun çözme ve zor durumlarda sakin kalabilme yeteneğine sahip olmaktır." diyerek sözlerini tamamladı.