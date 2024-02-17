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    • Haberler > Spor > Ç.Rizespor-Fenerbahçe! Didi Stadı'nda 11'ler belli oldu

    Ç.Rizespor-Fenerbahçe! Didi Stadı'nda 11'ler belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    Ç.Rizespor-Fenerbahçe! Didi Stadı&#039;nda 11&#039;ler belli oldu
    Rizespor Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Sporx

    Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a evinde 2 puan kaybederek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kritik Ç.Rizespor deplasmanına çıkıyor...

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Mucadele beIN Sports 1'den yayınlanacak. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

    Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü. Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.

    İŞTE MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
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